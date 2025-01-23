Бродер, Стивенс, Нидермайер и Джек Хьюз – в 1-й сборной «Нью-Джерси» за 25 лет. Гомес, Лангенбруннер и Зэйджак – во 2-й
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Нью-Джерси»
Нападающие: Патрик Элиаш, Джек Хьюз, Зак Паризе;
Защитники: Скотт Нидермайер, Скотт Стивенс;
Вратарь: Мартин Бродер;
Вторая команда «Нью-Джерси»
Нападающие: Скотт Гомес, Джейми Лангенбруннер, Трэвис Зэйджак;
Защитники: Энди Грин, Брайан Рафалски;
Вратарь: Кори Шнайдер.
Изображения: nhl.com
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В четверг будут названы символические сборные «Детройта».
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