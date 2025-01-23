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  • Бродер, Стивенс, Нидермайер и Джек Хьюз – в 1-й сборной «Нью-Джерси» за 25 лет. Гомес, Лангенбруннер и Зэйджак – во 2-й
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Бродер, Стивенс, Нидермайер и Джек Хьюз – в 1-й сборной «Нью-Джерси» за 25 лет. Гомес, Лангенбруннер и Зэйджак – во 2-й

Мартин Бродер и Джек Хьюз вошли в первую сборную «Нью-Джерси» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Нью-Джерси»

Нападающие: Патрик Элиаш, Джек Хьюз, Зак Паризе;

Защитники: Скотт Нидермайер, Скотт Стивенс;

Вратарь: Мартин Бродер;

Вторая команда «Нью-Джерси»

Нападающие: Скотт Гомес, Джейми Лангенбруннер, Трэвис Зэйджак;

Защитники: Энди Грин, Брайан Рафалски;

Вратарь: Кори Шнайдер.

Изображения: nhl.com

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В четверг будут названы символические сборные «Детройта».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
рейтинги
logoЭнди Грин
logoДжейми Лангенбруннер
logoКори Шнайдер
logoДжек Хьюз
logoЗак Паризе
logoПатрик Элиаш
logoСкотт Гомес
logoМартин Бродер
logoТрэвис Зэйджак
logoСкотт Стивенс
logoСкотт Нидермайер
logoНью-Джерси
logoБрайан Рафалски
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