Драйзайтль набрал 1+1 в игре против «Вашингтона» и сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 71 очко против 74. Кучеров идет 3-м с 70 баллами
Леон Драйзайтль сократил отставание от лидера гонки бомбардиров Нэтана Маккиннона.
Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3).
На счету 29-летнего немецкого нападающего 71 (34+37) очко в 47 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, отставая на 3 балла от форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (74 в 48, 18+56).
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (70 в 44, 22+48).
При этом Драйзайтль продолжает лидировать в гонке снайперов с 34 шайбами. Второе место делят форварды Вильям Нюландер («Торонто») и Сэм Райнхарт («Флорида»), у обоих по 28 голов в 48 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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