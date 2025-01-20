Лайне забросил 10 шайб в своих первых 10 домашних играх за «Монреаль». Это лучший результат для игроков клуба с 1918 года

Патрик Лайне забросил 10 шайб в своих первых 10 домашних играх за «Монреаль».

Финский форвард принес «Канадиенс» победу над «Рейнджерс » (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На счету 26-летнего игрока стало 15 (12+3) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

При этом в 10 домашних играх у нападающего, перешедшего в «Монреаль » из «Коламбуса» в межсезонье, стало 12 (10+2) баллов.

Быстрее Лайне первые 10 домашних голов за клуб забивали только Ньюси Лалонд (1917/18, 4 игры), Джо Мэлоун (1917/18, 4), Дидье Питр (1917/18, 6) и Оди Клегхоргн (1918/19, 7).