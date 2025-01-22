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  • Седины, Луонго, Нэслунд и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную «Ванкувера» за 25 лет, Миллер, Петтерссон и Демко – во 2-ю
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Седины, Луонго, Нэслунд и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную «Ванкувера» за 25 лет, Миллер, Петтерссон и Демко – во 2-ю

Братья Седины, Роберто Луонго и Куинн Хьюз – в 1-й сборной «Ванкувера» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Ванкувера»

Нападающие: Маркус Нэслунд, Даниэль Седин, Хенрик Седин;

Защитники: Александр Эдлер, Куинн Хьюз;

Вратарь: Роберто Луонго;

Вторая команда «Ванкувера»

Нападающие: Райан Кеслер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон;

Защитники: Кевин Биекса, Маттиас Элунд;

Вратарь: Тэтчер Демко. 

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В среду будут названы символические сборные «Нью-Джерси».  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКуинн Хьюз
logoКевин Биекса
logoТэтчер Демко
рейтинги
logoРоберто Луонго
logoХенрик Седин
logoЭлиас Петтерссон
logoДжей Ти Миллер
logoМаттиас Элунд
logoРайан Кеслер
logoДаниэль Седин
logoМаркус Нэслунд
logoВанкувер
logoНХЛ
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