Седины, Луонго, Нэслунд и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную «Ванкувера» за 25 лет, Миллер, Петтерссон и Демко – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Первая команда «Ванкувера»
Нападающие: Маркус Нэслунд, Даниэль Седин, Хенрик Седин;
Защитники: Александр Эдлер, Куинн Хьюз;
Вратарь: Роберто Луонго;
Вторая команда «Ванкувера»
Нападающие: Райан Кеслер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон;
Защитники: Кевин Биекса, Маттиас Элунд;
Вратарь: Тэтчер Демко.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В среду будут названы символические сборные «Нью-Джерси».
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