Седины, Луонго, Нэслунд и Куинн Хьюз вошли в 1-ю сборную «Ванкувера» за 25 лет, Миллер, Петтерссон и Демко – во 2-ю

Братья Седины, Роберто Луонго и Куинн Хьюз – в 1-й сборной «Ванкувера» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Первая команда «Ванкувера»

Нападающие: Маркус Нэслунд , Даниэль Седин , Хенрик Седин ;

Защитники: Александр Эдлер, Куинн Хьюз ;

Вратарь: Роберто Луонго ;

Вторая команда «Ванкувера»

Нападающие: Райан Кеслер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон;

Защитники: Кевин Биекса, Маттиас Элунд;

Вратарь: Тэтчер Демко.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В среду будут названы символические сборные «Нью-Джерси».