Владислав Третьяк: «Красная Машина» – уникальная программа. Тренировки по системе НППХ способствуют качественному физическому и психологическому развитию, прививают привычку слушать тренера»

Владислав Третьяк высказался о программе подготовки хоккеистов «Красная Машина».

С 16 по 18 января в Норильске прошел учебно-тренировочный сбор «Красная Машина», организованный ФХР при поддержке компании «Норникель». Занятия проходили в соответствии с Национальной программой подготовки хоккеистов «Красная Машина».

«Хоккей – командная игра. Для того, чтобы добиваться побед, нужны сильные, умелые, нацеленные на результат партнеры. Достичь больших вершин можно только за счет совместной работы. Эти принципы работают не только на площадке, но и в сфере развития нашего вида спорта.

Мы очень рады, что у Федерации хоккея России есть такой замечательный партнер, как «Норникель». Хотел бы выразить особую благодарность руководству компании и ее сотрудникам – за искреннюю любовь к хоккею, за открытость любым инициативам, за профессионализм и энтузиазм, который неизменно проявляется в работе на благо молодых поколений.

«Красная Машина» – уникальная программа, эффективность которой признана специалистами. Юным спортсменам очень полезно работать по ее методикам. Ведь тренировки по системе НППХ не только закладывают игрокам навыки, необходимые в строительстве профессиональной карьеры, но способствуют качественному физическому и психологическому развитию личности, укрепляют здоровье, прививают привычку слушать тренера и взаимодействовать с партнерами.

Благодаря сотрудничеству ФХР с компанией «Норникель» у сотен мальчишек из самых разных городов появляется уникальная возможность позаниматься по системе «Красной Машины» с лучшими специалистами.

Воспитание спортивного резерва, а также повышение качества профессиональной подготовки тренеров – стратегические приоритеты деятельности федерации. Очень рад, что «Норникель» создает великолепные условия для поступательной работы в этих направлениях, внося очень ценный вклад в прогресс отрасли российского хоккея», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.