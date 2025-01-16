Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»: «Благодарен Минспорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея»
Владислав Третьяк получил ведомственную награду от Министерства спорта.
Президент Федерации хоккея России получил ведомственную награду от Министерства спорта «Отличник физической культуры и спорта».
Нагрудный знак вручается за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта.
«Благодарен Министерству спорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея.
Перед нами всегда стоят большие задачи, продолжаем работать ради укрепления и прогресса системы российского спорта», – сказал Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Федерации хоккея России
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