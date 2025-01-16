  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»: «Благодарен Минспорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея»
2

Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»: «Благодарен Минспорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея»

Владислав Третьяк получил ведомственную награду от Министерства спорта.

Президент Федерации хоккея России получил ведомственную награду от Министерства спорта «Отличник физической культуры и спорта».

Нагрудный знак вручается за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

«Благодарен Министерству спорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея.

Перед нами всегда стоят большие задачи, продолжаем работать ради укрепления и прогресса системы российского спорта», – сказал Владислав Третьяк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Федерации хоккея России
logoКХЛ
logoВладислав Третьяк
logoФХР
Министерство спорта России
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Жамнов, Никитин, Гру и Козлов – тренеры команд на Матч звезд КХЛ
2322 минуты назад
13 449 зрителей посетили матч «Баффало» против «Каролины». В начале игры арена была полупустой
633 минуты назадФото
КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Амур» против «Ак Барса», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Лада» сыграет с «Торпедо»
2838 минут назадLive
Макдэвид – 6-й действующий хоккеист с 60 очками в 9 сезонах подряд. Столько же их у Драйзайтля, Марнера, Маршанда, Шайфли и Кэйна
7сегодня, 07:55
Холл допускает обмен из «Чикаго»: «Оставляю дверь открытой. Клуб будет делать то, что лучше для них»
3сегодня, 07:24
10 вопросов про правила нашего хоккея. Хорошо разбираетесь?
сегодня, 07:00Спецпроект
Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это чушь собачья. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»
36сегодня, 06:55Видео
Рябыкин о Деанджело: «Был в «Авангарде» такой защитник – Каски. Начинал в КХЛ очень тяжело – подваливался, привозил. Нам с Хартли пришлось брать его за руки и вычерчивать действия»
39сегодня, 05:45
Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»
7сегодня, 05:35
Владимир Юрзинов: «Ну какой Деанджело? Что вы – как в депрессивном футболе – возитесь с этими легионерами? СКА демонстрирует государственный подход к работе с молодежью»
94сегодня, 05:21
Ко всем новостям
Последние новости
Перлини про атмосферу на матче «Спартака»: «Я вырос в Англии, поклонник футбола, там это – обычное дело. В Канаде и США этого не хватает»
53 минуты назад
Лишка о «Северстали»: «Играем на равных с топ-клубами – в команде сомнений нет. Мы в состоянии определить, как правильно сыграть, как действовать, чтобы пройти дальше в плей-офф»
1сегодня, 08:30
Андрей Назаров: «Уровень КХЛ поднимается – перепалки в интернете, напряжение. Мы понимаем – назревает многополярная встреча союза сильных. Нам нужно сплотиться»
12сегодня, 08:20
Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 11 очков в 2 матчах в WHL. Его команда «Спокан» забила минимум 10 голов в 2 играх подряд
сегодня, 07:45
Марнер о свисте болельщиков «Торонто» в матче с «Далласом»: «Нужно стараться игнорировать это. Мы пытаемся сделать свою работу»
3сегодня, 07:15
Скиннер пропустил 3-й подряд матч «Эдмонтона» по решению тренера. Форвард набрал 15 очков в 40 матчах сезона
4сегодня, 07:05
Аймурзин о КХЛ: «Лига выравнивается, если непредсказуемых результатов стало больше. Любой может обыграть любого, каждый матч важный»
1сегодня, 06:30
Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку
3сегодня, 05:55
«Эдмонтон» выиграл 7 из 8 последних матчей и идет 3-м на Западе. На этом отрезке команда Кноблауха уступила лишь «Питтсбургу»
1сегодня, 05:10
Ливо о том, что он рекордсмен по голам за «Салават» в одной регулярке КХЛ: «Надеюсь, закреплю эти показатели в оставшихся матчах, но самое главное, чтобы команда побеждала»
7сегодня, 03:00
Рекомендуем