Константин Меньшиков высказался о ситуации с вратарями СКА.

11 января клуб уступил «Динамо» (4:5).

– СКА остался без опытного вратаря, это дает о себе знать. Они отказались от Серебрякова , сделали ставку на молодых – Мойсевича и Заврагина . Но те совсем еще мальчики. Им даже комплекции не хватает.

Я понимаю, Третьяк тоже молодым начинал, об этом говорил главный тренер СКА, но Третьяк – один такой на свете. Когда вратарь не подтаскивает, как было в матче с «Динамо», команда это чувствует и выглядит не так уверенно. Это проблема.

– Роман Ротенберг обычно берет голкиперов под защиту, говорит, надо забивать.

– СКА и так больше всех забил в КХЛ, куда еще? Надо оборону подтягивать, потому что там много индивидуальных ошибок. В игре должен быть баланс. А не так, что одних обыгрывать 8:1, 8:0, а другим уступать 0:5.

Команда должна действовать по чертежам – иногда игроки СКА не знают, что делать в своей зоне. И, конечно, убирать удаления в решающие моменты.

Плотников в матче с «Динамо» два раза нарушил правила на последних минутах. Не умеет играть телом, отбирать шайбу. В таких случаях нужно действовать аккуратнее, – сказал экс-игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Константин Меньшиков.