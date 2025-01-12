Константин Меньшиков: «СКА остался без опытного вратаря, это дает о себе знать. Надо подтягивать оборону. Команда должна действовать по чертежам – иногда игроки не знают, что делать в своей зоне»
11 января клуб уступил «Динамо» (4:5).
– СКА остался без опытного вратаря, это дает о себе знать. Они отказались от Серебрякова, сделали ставку на молодых – Мойсевича и Заврагина. Но те совсем еще мальчики. Им даже комплекции не хватает.
Я понимаю, Третьяк тоже молодым начинал, об этом говорил главный тренер СКА, но Третьяк – один такой на свете. Когда вратарь не подтаскивает, как было в матче с «Динамо», команда это чувствует и выглядит не так уверенно. Это проблема.
– Роман Ротенберг обычно берет голкиперов под защиту, говорит, надо забивать.
– СКА и так больше всех забил в КХЛ, куда еще? Надо оборону подтягивать, потому что там много индивидуальных ошибок. В игре должен быть баланс. А не так, что одних обыгрывать 8:1, 8:0, а другим уступать 0:5.
Команда должна действовать по чертежам – иногда игроки СКА не знают, что делать в своей зоне. И, конечно, убирать удаления в решающие моменты.
Плотников в матче с «Динамо» два раза нарушил правила на последних минутах. Не умеет играть телом, отбирать шайбу. В таких случаях нужно действовать аккуратнее, – сказал экс-игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Константин Меньшиков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий