Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 20 голов, чтобы повторить рекорд.
На данный момент «Вашингтон» лидирует в общей таблице НХЛ с 69 очками в 47 играх.
«Мне не хватает 20 шайб, 21 гола [до нового рекорда]. В этой лиге трудно забивать. Ты играешь против лучших защитников.
В одной игре у тебя может быть два или три шанса, и ты должен их использовать, а может быть и всего один шанс. Все пять парней на площадке должны выполнять свою работу.
Вы видите, сколько ребят подписали контракты перед началом сезона. Опытные, но все еще молодые и все еще жаждущие побеждать и выходить в плей-офф.
Думаю, самое главное, что у нас отличная группа ребят в раздевалке. Если что-то случается, мы всегда стараемся держаться вместе, и я думаю, именно поэтому мы сейчас успешны», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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