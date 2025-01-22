Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него – большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»

Василий Подколзин назвал Александра Овечкина одним из величайших игроков.

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре.

«Это дар от Бога. Он может забивать, может наносить мощные броски, и, несмотря на возраст, он все еще отлично двигается. Играть против него – это большая честь.

Мне было около пяти лет, когда он попал в НХЛ . Я играл против него два или три раза. На льду в коньках он кажется еще больше.

Это было приятно – встретиться с ним. Мы немного поговорили. Он отличный человек и один из величайших игроков», – сказал 23-летний нападающий «Эдмонтона » Василий Подколзин .

Подколзин в матче против «Вашингтона»: передача, 2 броска и «минус 2» за 13:13. У него 6+13 в 47 играх – личный рекорд по ассистам за сезон