Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него – большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре.
«Это дар от Бога. Он может забивать, может наносить мощные броски, и, несмотря на возраст, он все еще отлично двигается. Играть против него – это большая честь.
Мне было около пяти лет, когда он попал в НХЛ. Я играл против него два или три раза. На льду в коньках он кажется еще больше.
Это было приятно – встретиться с ним. Мы немного поговорили. Он отличный человек и один из величайших игроков», – сказал 23-летний нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
Подколзин в матче против «Вашингтона»: передача, 2 броска и «минус 2» за 13:13. У него 6+13 в 47 играх – личный рекорд по ассистам за сезон
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий