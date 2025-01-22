Батыршин о гонке Овечкина за Гретцки: «Желаю быстрее достичь этого рубежа, снять с себя груз ответственности. И продолжать – почему бы не забросить 900, 1000 шайб?»

Рафаэль Батыршин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите ли вы за погоней Овечкина? Что об этом думают легенды хоккея?

– Конечно, в нашей раздевалке шло обсуждение. Все ветераны поддерживают Александра . Желаю ему как можно быстрее достичь этого рубежа и снять с себя груз ответственности.

И продолжать играть и развивать хоккей. Дальше показывать свою лучшую игру и достичь огромных высот: почему бы Овечкину не забросить 900 шайб, почему бы и не 1000?

– Как считаете, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки?

– Очень надеюсь, что в этом сезоне. Тогда мы все эту тему закроем, перелистнем страницу и будем писать новую историю хоккея.

– Какой совет вы можете дать Овечкину?

– Саша – опытный парень. Он сам прекрасно знает, что ему делать. Не зря этот сезон Овечкин проводит очень хорошо, продолжает штамповать шайбы, несмотря на травму.

Александр, просто двигайся к своей цели!» – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин.