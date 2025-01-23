Рябыкин о хите Шалунова против Никишина: «Столкнулись две машины с серьезными габаритами. Форвард «Локомотива» на инстинктах подпрыгнул, в этом вся проблема – и урок для него»
В матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2) Шалунов провел силовой прием на Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.
– Второй день много споров вокруг матча СКА – «Локомотив» и прежде всего вокруг столкновения Никишина и Шалунова. Интересно ваше мнение – как одного из самых жестких защитников в истории КХЛ.
– Честно говоря, особых споров не заметил. Все признали, что Шалунов перед столкновением оторвал ноги ото льда, был прыжок. А это неправильная атака соперника, минимум две минуты. И, как вчера выяснилось, штраф.
Но у меня свой взгляд на этот эпизод – как у защитника, который много играл в тело. Шалунов владел шайбой, Никишин шел его бить. Столкнулись две машины с очень серьезными габаритами, отсюда и последствия.
Увидев Никишина, форвард «Локомотива» на инстинктах попытался спастись и подпрыгнул. В этом вся проблема – и урок для Шалунова. Если бы его коньки остались бы на льду, то нарушения не было бы.
Кстати в наше время похожие эксцессы нередко возникали. Например, я шел бить нападающего в тело, он мог испугаться и автоматически выставить клюшку. Ты в нее влетал лицом или корпусом – и гарантирована травма.
В общем к столкновениям нужно быть готовым – обеим сторонам.
– А что скажете по эпизоду Красковский – Педан?
– На самом деле там нарушение более явное, чем в предыдущем эпизоде. Ведь инициатором столкновения был именно Красковский, он шел бить. Если бы не подпрыгнул или не попал в голову, то сделал бы все правильно. А так очевидное нарушение.
Хотя травму Педан, видимо, получил в момент не удара, а падения Красковского, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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