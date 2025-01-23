Батыршин о Демидове: «Должен вести за собой СКА, помочь команде выйти из ямы. Иван – атлетичный, это поможет в НХЛ, там важны скорость и физическая подготовка»
– Кто из русской молодежи, если судить по игре, готов к отъезду в НХЛ?
– Иван Демидов. Он показывает очень серьезный хоккей, играет по-взрослому. Парень очень талантливый. Иван – атлетичный, и это очень поможет в НХЛ, там очень важны скорость и физическая подготовка.
Демидов должен вести за собой СКА, чтобы помочь команде выйти из ямы и показывать хорошую игру.
– Скауты НХЛ в преддрафтовых отчетах писали о том, что у Демидова неуклюжее катание.
– Наверное, эти эксперты еще не видели по-настоящему неуклюжее катание. У этого молодого человека очень хорошее катание со своей изюминкой и серьезной техникой. Катание Ивану не мешает. Если есть какие-то недочеты, то он их исправляет.
– Вы верите, что в 19 лет можно быть лидером СКА?
– Если тебе дают возможность и игровое время, то почему бы и нет? Если ты набираешь очки, тебе дают играть, пожалуйста – заходи и бери роль лидера, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин.
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