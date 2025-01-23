Воронков сделал передачу в матче с «Торонто». У него 17+15 в 39 играх
Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в матче с «Торонто» (5:1).
Форвард «Коламбуса» отдал результативный пас во второй игре подряд, набрав 32-е (17+15) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 39 игр.
При этом безголевая серия россиянина продлилась до 7 матчей.
Сегодня за 16:12 у Воронкова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 20% выигранных вбрасываний (1 из 5), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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