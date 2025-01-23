Воронков сделал передачу в матче с «Торонто». У него 17+15 в 39 играх

Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в матче с «Торонто» (5:1).

Форвард «Коламбуса » отдал результативный пас во второй игре подряд, набрав 32-е (17+15) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 39 игр.

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 7 матчей.

Сегодня за 16:12 у Воронкова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 20% выигранных вбрасываний (1 из 5), 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».