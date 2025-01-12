Воронков продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Сент-Луисом». У него 30 баллов в 34 играх в сезоне

Дмитрий Воронков продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Сент-Луисом».

Форвард «Коламбуса » выступил одним из ассистентов при шайбе Адама Фантилли в матче с «Сент-Луисом » (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

24-летний россиянин достиг отметки 30 очков в сезоне – у него 17 шайб и 13 передач в 34 играх при полезности «+14» и среднем времени на льду 17:00.

В последних 4 матчах на его счету 6 (4+2) балла при полезности «+6».

Сегодня Воронков (16:43, 2:59 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами.