Воронков продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Сент-Луисом». У него 30 баллов в 34 играх в сезоне
Дмитрий Воронков продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Сент-Луисом».
Форвард «Коламбуса» выступил одним из ассистентов при шайбе Адама Фантилли в матче с «Сент-Луисом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний россиянин достиг отметки 30 очков в сезоне – у него 17 шайб и 13 передач в 34 играх при полезности «+14» и среднем времени на льду 17:00.
В последних 4 матчах на его счету 6 (4+2) балла при полезности «+6».
Сегодня Воронков (16:43, 2:59 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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