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Воронков дважды забил «Сент-Луису» и стал 1-й звездой матча. У него 15+11 в 31 игре в сезоне

Дмитрий Воронков дважды забил «Сент-Луису» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (6:4). 

В активе 24-летнего россиянина стало 26 (15+11) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+11». 

Сегодня Воронков (21:40 – личный рекорд по времени в лиге, 2:10 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве, «+3») 5 раз бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДмитрий Воронков
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