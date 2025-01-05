Воронков дважды забил «Сент-Луису» и стал 1-й звездой матча. У него 15+11 в 31 игре в сезоне
Дмитрий Воронков дважды забил «Сент-Луису» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (6:4).
В активе 24-летнего россиянина стало 26 (15+11) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+11».
Сегодня Воронков (21:40 – личный рекорд по времени в лиге, 2:10 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве, «+3») 5 раз бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 2 блока и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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