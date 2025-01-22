Подколзин в матче против «Вашингтона»: передача, 2 броска и «минус 2» за 13:13. У него 6+13 в 47 играх – личный рекорд по ассистам за сезон
Василий Подколзин сделал результативную передачу в матче против «Вашингтона».
Форвард «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю открыть счет на 4-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (2:3).
В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+9».
Подколзин обновил личный рекорд по числу ассистов за сезон в лиге (в регулярке-2021/22 было 12 в 79 играх).
Сегодня Василий (13:13, 0:47 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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