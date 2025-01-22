Овечкин сыграл 6 секунд при пустых воротах у «Эдмонтона». Карлсон получил малый штраф на 57:59, «Вашингтон» доиграл матч в формате 4 на 6

Александр Овечкин отыграл 6 секунд при пустых воротах у «Эдмонтона».

«Вашингтон » обыграл «Эдмонтон» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Ойлерс» сняли вратаря Стюарта Скиннера на 57:53, в итоге отыграв с пустыми воротами 2 минуты 7 секунд. Большую часть этого времени «Вашингтон » провел в меньшинстве, так как Джон Карлсон получил малый штраф на 57:59.

Тогда же завершилась и последняя смена Овечкина в этом матче (с 57:15 по 57:59). В ситуации 4 на 6 он на лед не выходил, в итоге отыграв при пустых воротах у соперника только 6 секунд.

39-летний россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (61). Всего у него 874 шайбы в 1457 играх в рамках регулярок.

Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).

Овечкин против «Эдмонтона»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска, 2 хита и 2 потери за 16:50