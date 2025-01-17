Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Салаватом».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Понимали, что «Салават » очень агрессивно проводит начало матчей. Настраивали, чтобы ребята выдержали этот прессинг. Местами здорово играли в первом периоде.

В этом матче главная проблема – это наши удаления. Они были ненужными, неоправданными. Но выстояли семь минут в меньшинстве. Немного рваный для ритм был для наших лидеров.

Но здорово, что добавили в третьем периоде, появилась угроза воротам. Лидеры забили, порадовали и молодые парни. Вратарь вытащил в нужный момент. Хорошая рабочая победа для всей команды», – сказал Заварухин .

Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» не был агрессивным. Мы много раз были в большинстве, где‑то не везло, вратарь соперника хорошо сыграл»