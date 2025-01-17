Заварухин о 4:1: «Салават» агрессивно проводит начало матчей, «Автомобилист» настраивался выдержать прессинг, рабочая победа. Главная проблема – наши удаления»
Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Понимали, что «Салават» очень агрессивно проводит начало матчей. Настраивали, чтобы ребята выдержали этот прессинг. Местами здорово играли в первом периоде.
В этом матче главная проблема – это наши удаления. Они были ненужными, неоправданными. Но выстояли семь минут в меньшинстве. Немного рваный для ритм был для наших лидеров.
Но здорово, что добавили в третьем периоде, появилась угроза воротам. Лидеры забили, порадовали и молодые парни. Вратарь вытащил в нужный момент. Хорошая рабочая победа для всей команды», – сказал Заварухин.
Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» не был агрессивным. Мы много раз были в большинстве, где‑то не везло, вратарь соперника хорошо сыграл»
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