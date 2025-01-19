У «Автомобилиста» 6 побед подряд, команда идет 3-й в Восточной конференции. Следующий матч – с «Авангардом»

«Автомобилист» не проигрывает с начала месяца.

Клуб из Екатеринбурга обыграл «Сочи » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1). Это шестая подряд победа «Автомобилиста». Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 46 играх. Следующий матч «Автомобилист» проведет с «Авангардом» дома 22 января.