У «Автомобилиста» 6 побед подряд, команда идет 3-й в Восточной конференции. Следующий матч – с «Авангардом»
«Автомобилист» не проигрывает с начала месяца.
Клуб из Екатеринбурга обыграл «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1).
Это шестая подряд победа «Автомобилиста». Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 46 играх.
Следующий матч «Автомобилист» проведет с «Авангардом» дома 22 января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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