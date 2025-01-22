«Автомобилист» выиграл 7 матчей подряд, команда Заварухина – 3-я на Востоке. У «Авангарда» 2 поражения кряду и 6-е место

«Автомобилист» одержал 7 побед кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Авангард » со счетом 2:1 в домашнем матче.

«Автомобилист » набрал 62 очка в 47 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Авангард» потерпел второе поражение подряд. Команда тренера Ги Буше с 51 баллом в 47 играх занимает 6-е место на Востоке.