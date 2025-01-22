«Автомобилист» выиграл 7 матчей подряд, команда Заварухина – 3-я на Востоке. У «Авангарда» 2 поражения кряду и 6-е место
«Автомобилист» одержал 7 побед кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в домашнем матче.
«Автомобилист» набрал 62 очка в 47 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Авангард» потерпел второе поражение подряд. Команда тренера Ги Буше с 51 баллом в 47 играх занимает 6-е место на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем