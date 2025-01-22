Плющев о Демидове: «Едва ли не главная звезда КХЛ, таких давно не появлялось в нашем хоккее. СКА надо отдать должное за внутреннюю работу»
СКА обыграл «Локомотив» (5:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в этой игре.
«Отмечу два гола Плотникова, который в этом сезоне для меня во многом неожиданно переживает вторую молодость. Ну и восхищения заслуживает молодой человек по фамилии Демидов.
В этом матче я сравнил бы Ивана с Валерием Харламовым. Разрезающий всю зону голевой пас на Плотникова – это классика советского хоккея. Ну и сольный проход с раздеванием Герната и шайбой на кистях – тоже в стиле Валерия Борисовича.
Тут СКА надо отдать должное за внутреннюю работу – давно в нашем хоккее не появлялось таких звездочек, как Демидов! На мой взгляд, сегодня этот мальчишка – едва ли не главная звезда КХЛ», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.
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