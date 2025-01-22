Акользин о Демидове: «Не представляю, как у него получается забивать такие голы. Это огромный талант. Хорошо, что в России есть такие ребята»
Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в игре с «Локомотивом» (5:2).
– Когда вы играли в «Металлурге», в прошлом сезоне вратарь Илья Набоков вырос из МХЛ до уровня MVP плей-офф КХЛ. У вас в СКА тоже молодые вратари. Понимаете, как можете им помочь?
– Конечно, да. Мы должны подбадривать наших вратарей в любой ситуации. Будь это даже не самый хороший матч. И так у голкиперов вырастет психология, уверенность в себе.
Вот Заврагин против «Локомотива» провел очень хороший матч, много выручал. Где-то мы ошибались, но он подтаскивал нас.
– Вы видели многих молодых, но чем вас удивляет 19-летний Иван Демидов?
– Он впечатляет в каждом матче! Даже не представляю, как у него получается забивать такие голы. Мне кажется, соперникам очень тяжело играть против него.
Даже когда с ним на тренировке сталкиваешься один в один, то не знаешь, чего от него ждать. Это огромный талант, и хорошо, что в России есть такие ребята. Они все доказывают своим талантом и трудом.
Ваня очень работоспособный молодой человек для своих 19 лет. Пожелаю ему только удачи и дальнейшего роста, – сказал форвард СКА Павел Акользин.
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