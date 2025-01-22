Плющев о хите Шалунова против Никишина: «Чистейшее нарушение. Допустим, судьи не заметили изначально, можно было посмотреть повтор? Это большой штраф!»

Владимир Плющев высказался о хите Максима Шалунова против Александра Никишина.

Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2). Судьи не увидели нарушения правил в этом моменте.

«Лично для меня нет никаких сомнений в том, что это чистейшее нарушение правил. Перед столкновением Шалунов оторвал ото льда обе ноги и акцентированно подпрыгнул. При всем при этом удар был непосредственно в голову.

Хорошо, допустим, судьи, хотя их двое, не заметили изначально, можно было посмотреть повтор? Да, это не работа лайнсменов, но они могли бы подсказать, обратить внимание главных арбитров? Это не две минуты и не 2+2, а большой штраф!

Никишин получил сотрясение мозга, с трудом добрался до скамейки, а потом еще вернулся на лед, потому как понимал, что его помощь необходима команде», – сказал заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.