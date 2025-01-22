Плющев о том, рассмотрит ли СДК эпизод с Шалуновым: «Зависит от того, как сойдутся звезды и состоится ли парад планет. Если у московской цивилизации найдется время, комитет соберут»
Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2). Судьи не увидели нарушения правил в этом моменте.
– Как думаете, вернутся ли наши комитеты к эпизоду с Шалуновым?
– Ответ зависит от того, как сойдутся звезды и состоится ли парад планет. Ведь у главы Дисциплинарного комитета КХЛ господина Каменского масса одновременной работы в Сокольниках, Москве, Подмосковье, Сочи и так далее.
Если у московской цивилизации найдется время, то комитет будет собран. Если нет – извините, звезды не сошлись.
– В свое время вы работали главным арбитром КХЛ, каким видите возможное решение комитета?
– Вы же знаете наше отношение к звездам. На их Матч из-за сотрясения уже не едет Кузнецов, который лечится второй месяц – при нуле санкций со стороны КХЛ и при полном молчании прессы, которая обсуждает у нас все что угодно, за исключением хоккея.
Теперь надо посмотреть, в каком состоянии в среду проснется Никишин. И не потерям ли мы и его.
Если в КХЛ работают профессиональные люди, то они обязаны задуматься над тем, что происходит в лиге и куда мы катимся. Хотя, если откровенно, у меня к идеологии лиги, а точнее к ее отсутствию – уже минимум вопросов, – сказал заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий