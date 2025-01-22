Пашков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Не владею информацией. Мнение должно быть у ФХР и КХЛ, а они молчат как рыбы»

Александр Пашков высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

– Какие шансы?

– Ну, я не знаю всей ситуации, не могу вам ничего сказать на сегодняшний день. Скорее нужно спросить это у кого-нибудь из федерации, у тех, кто этим занимается. Я пока не владею информацией.

– Изменилось ли ваше мнение по поводу того, что в данный момент Россию сложно представить на мировой арене из-за испортившихся отношений с ИИХФ?

– Ну, я не вижу изменений.

– Сложно рассчитывать на положительный исход?

– Я ничего не могу вам сказать просто, понимаете! Мое мнение? Мнение должно быть у Федерации и у КХЛ, кстати, а они молчат как рыбы. Поэтому что же я буду вместо них говорить! – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.