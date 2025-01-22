Пашков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Не владею информацией. Мнение должно быть у ФХР и КХЛ, а они молчат как рыбы»
Александр Пашков высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
– Какие шансы?
– Ну, я не знаю всей ситуации, не могу вам ничего сказать на сегодняшний день. Скорее нужно спросить это у кого-нибудь из федерации, у тех, кто этим занимается. Я пока не владею информацией.
– Изменилось ли ваше мнение по поводу того, что в данный момент Россию сложно представить на мировой арене из-за испортившихся отношений с ИИХФ?
– Ну, я не вижу изменений.
– Сложно рассчитывать на положительный исход?
– Я ничего не могу вам сказать просто, понимаете! Мое мнение? Мнение должно быть у Федерации и у КХЛ, кстати, а они молчат как рыбы. Поэтому что же я буду вместо них говорить! – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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