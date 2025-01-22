Тарасова о возможном допуске хоккеистов к Олимпиаде: «Всегда верю в хорошее. Не настолько же они подонки, что не хотят нас на Играх видеть»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном допуске российских хоккеистов на ОИ.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России 3-4 февраля.

«Это прекрасно, что что-то началось, чтобы наши снова начали выступать. Я всегда верю в хорошее. Не настолько же они подонки, что не хотят нас на Олимпийских играх видеть.

У нас сильная страна, у нас сильный спорт. Мы все живем с посвящением нашему спорту. Я думаю, что они должны это понимать, осознавать и уже вроде бы пора всем выступать вместе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.