Михайлов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь в этом. У меня есть недоверие к ИИХФ»

Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

– Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь в этом. Слова и дела – разные вещи! Сначала идет информация, а потом дела.

Вот когда они сделают это, тогда можно будет говорить о чем-то. У меня есть недоверие к Международной федерации хоккея.

– Стоит ли ФХР соглашаться на участие сборной России в Олимпиаде-2026 без флага и гимна в случае положительного решения со стороны ИИХФ?

– Сначала нужно получить решение о том, допускают или не допускают. А соглашаться или не соглашаться – это вопрос и работа федерации, – сказал член правления ФХР , двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .