Михайлов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь в этом. У меня есть недоверие к ИИХФ»
Борис Михайлов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
– Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь в этом. Слова и дела – разные вещи! Сначала идет информация, а потом дела.
Вот когда они сделают это, тогда можно будет говорить о чем-то. У меня есть недоверие к Международной федерации хоккея.
– Стоит ли ФХР соглашаться на участие сборной России в Олимпиаде-2026 без флага и гимна в случае положительного решения со стороны ИИХФ?
– Сначала нужно получить решение о том, допускают или не допускают. А соглашаться или не соглашаться – это вопрос и работа федерации, – сказал член правления ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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