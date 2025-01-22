Пашков об игре СКА: «Много травмированных, плюс напряженный календарь сказывается. Им следует покопаться в предсезонке, может, что-то оттуда вырастает»
Александр Пашков высказался о выступлении СКА в нынешнем сезоне.
На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада.
– Как вам игра СКА в нынешнем сезоне, на что сможет претендовать команда из Санкт-Петербурга?
– У СКА много травмированных, плюс сказывается напряженный календарь, сложное расписание, много игр.
Думаю, что СКА следует покопаться в предсезонке, может, что-то оттуда вырастает.
В целом же у армейцев сбалансированный состав, поэтому в плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина они должны выглядеть хорошо, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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