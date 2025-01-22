Пашков об игре СКА: «Много травмированных, плюс напряженный календарь сказывается. Им следует покопаться в предсезонке, может, что-то оттуда вырастает»

Александр Пашков высказался о выступлении СКА в нынешнем сезоне.

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада.

– Как вам игра СКА в нынешнем сезоне, на что сможет претендовать команда из Санкт-Петербурга?

– У СКА много травмированных, плюс сказывается напряженный календарь, сложное расписание, много игр.

Думаю, что СКА следует покопаться в предсезонке, может, что-то оттуда вырастает.

В целом же у армейцев сбалансированный состав, поэтому в плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина они должны выглядеть хорошо, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .