Акользин о словах Ротенберга про лужи крови в раздевалке: «Они были на полотенце. Кровь не останавливалась минут 10-15. Нос вправили на следующий день»

Павел Акользин высказался о том, что ему сломали нос в игре с «Локомотивом».

Акользину сломали нос 13 января в матче с «Локомотивом». Нападающий СКА получил травму в результате столкновения с Максимом Шалуновым.

– Можете объяснить, что было в том эпизоде матча с «Локомотивом», когда вам сломали нос? Вам клюшкой попали?

– Я так особо и не понял, что случилось. Просто шел в игрока, в тело, но вышло такое столкновение. Наверное, соперник увидел меня в последний момент и как‑то по инерции поднял руки. И я наткнулся или на клюшку, или на что‑то еще. Точно не знаю.

– Действительно в раздевалке были лужи крови, как сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг?

– Лужи были, конечно, но они были на полотенце, которое полностью оказалось в крови. Кровь не останавливалась, шла постоянно. Меняли ватки, но ничего не прекращалось. Так было минут 10-15 точно.

– Вы вернулись в состав СКА спустя полторы недели, играете в маске. Тяжело ли дышать со сломанным носом?

– Дышать нормально. Мне вправили нос на следующий день. Пару матчей я пропустил, потому что был дискомфорт в дыхании, сказал об этом Роману Борисовичу. А затем готовился к следующей игре с «Локомотивом », – сказал форвард СКА Павел Акользин.