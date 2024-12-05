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Мэттьюс, Айкел, Мэтью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Хеллибак – в заявке США на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной США на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир, в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк ЭттинджерДаллас»), Джереми Сваймен («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Генцел («Тампа»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нелсон («Айлендерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoСборная США по хоккею
logoКуинн Хьюз
logoДжейк Эттинджер
logoДжейккоб Слэвин
logoЧарли Макэвой
logoВанкувер
logoВегас
logoРейнджерс
logoКаролина
logoВиннипег
logoДаллас
logoНоа Хэнифин
logoМиннесота
logoДжереми Сваймен
Турнир четырех наций НХЛ
logoКоламбус
logoАдам Фокс
logoБостон
logoКоннор Хеллибак
logoЗак Веренски
logoБрок Фэйбер
logoДжек Айкел
logoМэттью Ткачак
logoДжек Хьюз
logoФлорида
logoКайл Коннор
logoБрэди Ткачак
logoДжейк Генцел
logoДилан Ларкин
logoМэттью Болди
logoБрок Нелсон
logoНью-Джерси
logoДетройт
logoКрис Крайдер
logoОстон Мэттьюс
logoТоронто
logoВинсент Трочек
logoОттава
logoДжей Ти Миллер
logoТампа-Бэй
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