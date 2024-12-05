Мэттьюс, Айкел, Мэтью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Хеллибак – в заявке США на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной США на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир , в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас »), Джереми Сваймен («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Генцел («Тампа»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нелсон («Айлендерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).