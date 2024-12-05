Мэттьюс, Айкел, Мэтью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Хеллибак – в заявке США на Турнир четырех наций
Объявлен состав сборной США на Турнир четырех наций НХЛ.
Турнир, в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
Вратари: Коннор Хеллибак («Виннипег»), Джейк Эттинджер («Даллас»), Джереми Сваймен («Бостон»).
Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Слэвин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»).
Нападающие: Мэттью Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Генцел («Тампа»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нелсон («Айлендерс»), Брэди Ткачак («Оттава»), Мэттью Ткачак («Флорида»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости