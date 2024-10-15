Норрис с 2+1, Нелсон с дублем и вратарь «Нью-Джерси» Аллен с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Джош Норрис, Брок Нелсон и Джейк Аллен – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Нью-Джерси » Джейк Аллен , сыгравший на ноль против «Юты» при 20 отраженных бросках.

Вторая звезда – форвард «Айлендерс » Брок Нелсон с дублем в ворота «Колорадо» (6:2).

Первая звезда – форвард «Оттавы» Джош Норрис с 3 (2+1) очками в матче с «Лос-Анджелесом» (8:7 ОТ).