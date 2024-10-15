Норрис с 2+1, Нелсон с дублем и вратарь «Нью-Джерси» Аллен с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Джош Норрис, Брок Нелсон и Джейк Аллен – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен, сыгравший на ноль против «Юты» при 20 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Брок Нелсон с дублем в ворота «Колорадо» (6:2).
Первая звезда – форвард «Оттавы» Джош Норрис с 3 (2+1) очками в матче с «Лос-Анджелесом» (8:7 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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