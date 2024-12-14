Форвард «Оттавы» Норрис оштрафован на 2 тысячи долларов за 2-й случай симуляции в сезоне
НХЛ начинает штрафовать игроков за симуляцию после второго выявленного случая в сезоне. За третий случай предусмотрен штраф 3 тысячи долларов, за четвертый – 4 тысячи, за пятый и последующие – 5 тысяч.
При этом начиная с 5-го случая штраф также накладывается на главного тренера команды, где выступает провинившийся игрок.
В ноябре Норрис получил предупреждение от лиги. В матче с «Айлендерс» (2:4) игрок «Сенаторс» получил малый штраф от судей, когда упал на лед, изобразив, что Брок Нелсон ударил его клюшкой.
Второй эпизод произошел в декабре в матче с «Детройтом» (2:1), когда Норрис упал после контакта с форвардом «Ред Уингс» Марко Каспером, получившим малый штраф. В том матче Джош сделал дубль и был признан первой звездой.
В текущем сезоне на счету нападающего 19 (12+7) очков в 29 играх при полезности «минус 5» и 24 минутах штрафа.
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