Вайсфельд о хитах против Никишина и Педана: «Нарушения. Игроки «Локомотива» отрывали ноги ото льда. Момент с Шалуновым тянет на большой штраф»
Леонид Вайсфельд высказался о хитах против Александра Никишина и Андрея Педана.
В игре СКА – «Локомотив» (5:2) Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.
Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах.
«Сами моменты по мне – нарушения. Оба игрока «Локомотива» отрывали ноги ото льда.
Учитывая, что Никишину подбородок разбили, думаю, там близко к большому штрафу. Момент с Красковским, наверное, просто две минуты, а с Шалуновым – вопрос, потому что тянет на большой штраф – 5 минут или 5 минут и до конца игры», – сказал бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.
Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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