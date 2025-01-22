Вайсфельд о хитах против Никишина и Педана: «Нарушения. Игроки «Локомотива» отрывали ноги ото льда. Момент с Шалуновым тянет на большой штраф»

Леонид Вайсфельд высказался о хитах против Александра Никишина и Андрея Педана.

В игре СКА – «Локомотив » (5:2) Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине , Павел Красковский – на Андрее Педане.

Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах.

«Сами моменты по мне – нарушения. Оба игрока «Локомотива» отрывали ноги ото льда.

Учитывая, что Никишину подбородок разбили, думаю, там близко к большому штрафу. Момент с Красковским, наверное, просто две минуты, а с Шалуновым – вопрос, потому что тянет на большой штраф – 5 минут или 5 минут и до конца игры», – сказал бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.

Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»