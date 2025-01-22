Никитин о Демидове: «Парень незаурядный. Его еще не до конца уважают, но он уже добивается своего уважения. Такие люди украшают хоккей»

Игорь Никитин поделился мнением о форварде Иване Демидове.

Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в игре с «Локомотивом » (5:2).

– Против Демидова что-то нужно предпринимать дополнительно или все по системе? И оцените в целом его уровень и талант.

– Оценивать Роман Борисович [Ротенберг ] должен, это ведь игрок его команды. То, что парень незаурядный, оно видно.

Присутствует еще то, что не до конца его уважают, но думаю, он уже добивается своего уважения. Однозначно, такие люди украшают хоккей, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин .

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