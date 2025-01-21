Бардаков о СКА: «После серии поражений направились в положительное русло. Много общаемся внутри команды, разбираем ошибки, тренеры нам помогают»
Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений.
– За счет чего получилось так удачно начать второй период?
– Мы поговорили в раздевалке. Первый период чуть-чуть не задался, где-то мы отдали инициативу, но, я думаю, это связано с тем, что у нас в понедельник был день паузы.
Да, в матче с «Локомотивом» мы не раскатились в первом периоде. Поговорили в раздевалке, приняли правильные наставления и сыграли в свою игру, как договаривались.
– Вы сделали ассист на Демидова. Как удалось увидеть его в той ситуации?
– А я увидел, что он просто сменился. До этого мы забили гол, я там же открылся, отдал Арсению Грицюку, но была не очень удобная ситуация. Он открылся здорово, я отдал.
– Насколько такие матчи меняют настроение внутри команды?
– После такой продолжительной серии поражений мы направились в положительное русло. Мы к этому сами пришли.
Очень много общаемся внутри команды, разбираем ошибки и все наши проблемы. Тренеры нам в этом помогают. Работаем от игры к игре. Думаю, наши результаты будут только лучше, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
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