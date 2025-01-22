Овечкин о дисквалификации Макдэвида: «Отстой для него, хорошо для нас. Он не сыграет сегодня»
Александр Овечкин высказался о дисквалификации Коннора Макдэвида.
Капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда.
Он пропустит игру против «Вашингтона».
«Это игра, вы знаете, что это страсть, очевидно. Я не думаю, что он [хотел] сделать это.
Но для него это отстой, а для нас хорошо. Он не сыграет сегодня, мы примем это», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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