Козырев о 5:4 с ЦСКА: «Тяжелый матч. Должны были выигрывать в основное время. В овертайме и серии буллитов здорово сыграли»

Андрей Козырев подвел итоги матча с ЦСКА (5:4 Б).

– Мы встречались с очень сильным соперником. Это был тяжелый матч для нас. Должны были выигрывать в основное время, но неправильно сыграли в концовке.

Упустили победу в основное время, но здорово сыграли уже в овертайме и серии буллитов.

– После этой игры больше радости или огорчения?

– Конечно, у нас только положительные эмоции и оценка. А то, что упустили очки в основное время, – просто неправильно сыграли.

– Удалений мало – насколько вы работаете над этим?

– Игра проходила на высоких скоростях. Мало удалений говорит о том, что была сконцентрированная игра, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев .

ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам