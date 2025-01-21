Вратарь ЦСКА Хомченко пропустил 3 шайбы и был заменен на Гамзина в матче с «Северсталью»

Вратарь ЦСКА Павел Хомченко был заменен в матче с «Северсталью».

Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против череповецкого клуба (1:3, 2-й период).

30-летний Павел Хомченко пропустил 3 шайбы к 25-й минуте игры, после чего был заменен.

Место в воротах занял Дмитрий Гамзин .