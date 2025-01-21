Вратарь ЦСКА Хомченко пропустил 3 шайбы и был заменен на Гамзина в матче с «Северсталью»
Вратарь ЦСКА Павел Хомченко был заменен в матче с «Северсталью».
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против череповецкого клуба (1:3, 2-й период).
30-летний Павел Хомченко пропустил 3 шайбы к 25-й минуте игры, после чего был заменен.
Место в воротах занял Дмитрий Гамзин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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