ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам
«Северсталь» победила ЦСКА (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К 30-й минуте игры клуб из Москвы проигрывал со счетом 1:4.
ЦСКА сумел отыграться благодаря дублю Дениса Гурьянова и голу Руслана Исхакова, который сравнял счет за 11 секунд до конца 3-го периода.
В итоге «Северстали» удалось одержать победу в матче. Решающий буллит забил Кирилл Пилипенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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