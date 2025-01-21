ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам

«Северсталь» победила ЦСКА (5:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

К 30-й минуте игры клуб из Москвы проигрывал со счетом 1:4.

ЦСКА сумел отыграться благодаря дублю Дениса Гурьянова и голу Руслана Исхакова , который сравнял счет за 11 секунд до конца 3-го периода.

В итоге «Северстали » удалось одержать победу в матче. Решающий буллит забил Кирилл Пилипенко .