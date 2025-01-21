Воробьев о 4:5 от «Северстали»: «Ребята проявили характер, сравняли счет. С 1:4 не так просто возвращаться. В серии буллитов где-то удача была не на нашей стороне»
Илья Воробьев высказался после матча против «Северстали» (4:5 Б).
«В первой части матча соперник очень четко реализовывал свои моменты. Нам пришлось догонять.
Потом в принципе ребята характер проявили и сравняли счет. С 1:4 не так просто возвращаться. А в серии буллитов где-то удача была не на нашей стороне», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
ЦСКА отыгрался с 1:4, сравняв счет за 11 секунд до конца 3-го периода, но проиграл «Северстали» по буллитам
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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