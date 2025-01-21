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  • Ротенберг – игрокам СКА после 5:2 с «Локомотивом»: «Мужики, с вами идем шаг за шагом. Самое важное чувство – с кем ты идешь. Благодарен каждому, держим уровень. Стабильность – признак мастерства»
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Ротенберг – игрокам СКА после 5:2 с «Локомотивом»: «Мужики, с вами идем шаг за шагом. Самое важное чувство – с кем ты идешь. Благодарен каждому, держим уровень. Стабильность – признак мастерства»

Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над «Локомотивом» (5:2).

СКА прервал серию из 4 поражений подряд.

«Мужики, с вами идем шаг за шагом. Самое важное чувство – это с кем ты идешь. И это чувство сегодня есть, что мы идем вместе. Мы правильно работаем.

Победа важна. Но еще важнее, с кем мы идем. Поэтому я благодарен каждому. Держим этот уровень. Пять забили и еще одну за соперника забили. Но ничего страшного, это хоккей.

Стабильность – это признак мастерства. Так что продолжаем работать», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг игрокам.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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