Андрей Баландин: «Ротенберг дает много воли хоккеистам, но в тяжелых матчах нужна дисциплина. СКА не хватает тактической организации»
Команда под руководством Романа Ротенберга занимает 7-е место в таблице Запада.
«Что-то СКА забуксовал, я ждал от них большего. Но то, что они будут в восьмерке, это однозначно. Видимо, выстроили план по подготовке к плей-офф, поэтому не цепляются за каждый матч. Всегда стараются выиграть, но что бы кровь из носа – такого нет.
Мне кажется, СКА не хватает тактической организации. Хотя это может быть задумка тренера, чтобы игроков не загонять в какие-то рамки и они могли развиваться.
Например, «Локомотив» – дисциплинированная команда, все играют по местам. А у СКА все построено на импровизации, но когда слишком много свободы, это тоже нехорошо.
Ротенберг дает много воли хоккеистам, но в тяжелых матчах нужна дисциплина. Поэтому игроки, в том числе защитники, совершают серьезные ошибки, отсюда много пропущенных шайб. Все должно быть сбалансировано – и игровая дисциплина, и импровизация», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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