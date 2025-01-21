Демидов забил в 3-й игре подряд. 19-летний форвард СКА набрал 16+22 в 45 матчах сезона

Иван Демидов забил 16-й гол за СКА в сезоне-2024/25.

19-летний нападающий СКА забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Локомотивом».

Теперь на счету Ивана Демидова 38 (16+22) баллов в 45 матчах сезона.

Он забил в 3-й игре подряд.