Демидов забил в 3-й игре подряд. 19-летний форвард СКА набрал 16+22 в 45 матчах сезона
Иван Демидов забил 16-й гол за СКА в сезоне-2024/25.
19-летний нападающий СКА забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Локомотивом».
Теперь на счету Ивана Демидова 38 (16+22) баллов в 45 матчах сезона.
Он забил в 3-й игре подряд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем