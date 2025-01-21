16

Демидов забил в 3-й игре подряд. 19-летний форвард СКА набрал 16+22 в 45 матчах сезона

Иван Демидов забил 16-й гол за СКА в сезоне-2024/25.

19-летний нападающий СКА забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Локомотивом».

Теперь на счету Ивана Демидова 38 (16+22) баллов в 45 матчах сезона.

Он забил в 3-й игре подряд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoИван Демидов
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Демидове в НХЛ: «Спешить не надо, ему создали комфортные условия. Для СКА не проблема отпустить игрока за океан, Ротенберг – позитивный тренер в этом плане»
15вчера, 11:52
Демидов признан лучшим новичком недели в 6-й раз, повторив рекорд Толванена. Форвард СКА набрал 36 очков в 44 матчах сезона КХЛ
1220 января, 09:45
Аликин, Мерфи и Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Форвард «Локомотива» набрал 5 очков в 2 матчах
220 января, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
Георгиев впервые в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 34 из 40 бросков «Нэшвилла». У него 9 поражений в 11 играх за «Сан-Хосе» при 88,4% сэйвов
115 минут назад
Кучеров набрал очки в 10-й игре подряд, забив «Монреалю». У него 70 (22+48) баллов в 44 матчах в сезоне
339 минут назадВидео
Панарин забил «Оттаве» – 20-й гол в сезоне. У него 49 очков в 45 играх
251 минуту назадВидео
Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 20 бросков «Оттавы». Он получил 2 минуты штрафа за стычку с Брэди Ткачаком
5сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Эдмонтоном», «Тампа» против «Монреаля», «Филадельфия» принимает «Детройт», «Рейнджерс» – «Оттаву»
127сегодня, 02:15Live
Вайсфельд о хитах против Никишина и Педана: «Нарушения. Игроки «Локомотива» отрывали ноги ото льда. Момент с Шалуновым тянет на большой штраф»
17вчера, 21:36
Никитин о Демидове: «Парень незаурядный. Его еще не до конца уважают, но он уже добивается своего уважения. Такие люди украшают хоккей»
6вчера, 21:25
Овечкин о дисквалификации Макдэвида: «Отстой для него, хорошо для нас. Он не сыграет сегодня»
5вчера, 21:16
Овечкин о словах Трампа: «Приятно, когда следят за успехами команды, знают тебя, твою фамилию, откуда ты. На инаугурацию меня не приглашали»
8вчера, 20:47
Ротенберг – журналисту: «У вас фамилия Ходорковский? У меня дедушка тоже воевал, помните? Никишин потерял сознание, падает лицом в лед. Прокомментируйте»
78вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков набрал очки в 3-м матче подряд: 20-я передача в сезоне, 4 броска и «+1» за 15:44 с «Детройтом». У него 34 балла в 46 играх
127 минут назад
Мэйсек о том, чувствует ли себя русским: «Не думаю. Недавно начал учить язык. За первые сезоны выучил определенный набор слов, затем начал практиковаться, чтобы улучшить свой русский»
вчера, 21:59
Глотов об интересе «Питтсбурга»: «По поводу отъезда надо будет думать в конце сезона. Для начала надо выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 21:49
Бардаков о СКА: «После серии поражений направились в положительное русло. Много общаемся внутри команды, разбираем ошибки, тренеры нам помогают»
1вчера, 20:59
Козырев о 5:4 с ЦСКА: «Тяжелый матч. Должны были выигрывать в основное время. В овертайме и серии буллитов здорово сыграли»
вчера, 20:54
Никитин о 2:5 от СКА: «У соперника достаточно мастерства, лишний раз судьбу испытывать не стоит. Мы сегодня позволили себе это»
1вчера, 20:09
Михайлов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хотелось бы верить, но я сомневаюсь в этом. У меня есть недоверие к ИИХФ»
2вчера, 17:46
Глотов о Кузнецове: «Он очень юморной. Хайруллина любит разыгрывать. С нуля может любую шутку придумать. Женя – импровизатор»
5вчера, 17:27
Вратарь ЦСКА Хомченко пропустил 3 шайбы и был заменен на Гамзина в матче с «Северсталью»
13вчера, 17:11
Владислав Третьяк: «Красная Машина» – уникальная программа. Тренировки по системе НППХ способствуют качественному физическому и психологическому развитию, прививают привычку слушать тренера»
5вчера, 16:24
Рекомендуем