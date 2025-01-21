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Андрей Педан: «В СКА нет бесхарактерных ребят. Никто здесь не любит проигрывать. Нам пора начинать новую победную серию»

Андрей Педан высказался о серии поражений СКА.

– Четвертое поражение подряд у СКА. Что идет не так? С чем вы связываете эту череду неудач?

– Нет какой-то одной причины. В матче с «Локомотивом» нам не хватило реализации, а с «Северсталью» мы допустили много ошибок и не смогли помочь вратарю.

В концовке того матча мы начали показывать активную и агрессивную игру, но нам просто не хватило времени для того, чтобы сравнять счет.

– В целом, какая атмосфера царит в раздевалке, учитывая последние неудачи команды?

– В СКА нет бесхарактерных ребят. Никто здесь не любит проигрывать. Я не знаю ни одного человека в нашей команде, который бы сдался, опустил руки и сказал: «Ой, все, у меня ничего не получается».

Будем искать варианты, как вернуться в прежнее состояние. Нам пора начинать новую победную серию.

– Многие связывают поражения СКА с уходом Глотова, Фальковского и Деанджело. Имеет ли место быть такое мнение?

– Это исключительно рабочие моменты. В спорте не мы принимаем решение кому играть, а кому нет. Я считаю, что каждый игрок, который попадает в заявку, должен выходить на лед и выкладываться на все 100%, несмотря ни на что.

Хоккеисты должны постоянно показывать результат, забыв о том, что происходит в команде или дома, – сказал защитник СКА Андрей Педан.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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