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Кузнецов не сыграет в Матче звезд КХЛ. СКА подтвердил: «Он по-прежнему в списке травмированных, документы направлены в КХЛ»

Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд КХЛ.

32-летний форвард не играет с 25 декабря из-за травмы. Сообщалось, что у хоккеиста сотрясение мозга. В этом сезоне он набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата при полезности «плюс 18».

Матч звезд пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

«Друзья, к сожалению, нападающий СКА Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ. Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале.

Евгений по-прежнему находится в списке травмированных, все соответствующие документы были направлены в КХЛ.

Желаем Жене здоровья и скорейшего возвращения в строй! Когда он будет на 100% готов, мы обязательно сообщим», – сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Ротенберг перед «Локомотивом»: «В СКА вирус – заболели тренеры Соколов и Бохнер. Команда проходит такие сложности, но мы все вместе улучшаем детали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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