Кузнецов не сыграет в Матче звезд КХЛ. СКА подтвердил: «Он по-прежнему в списке травмированных, документы направлены в КХЛ»
32-летний форвард не играет с 25 декабря из-за травмы. Сообщалось, что у хоккеиста сотрясение мозга. В этом сезоне он набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата при полезности «плюс 18».
Матч звезд пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.
«Друзья, к сожалению, нападающий СКА Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ. Повреждение, полученное Кузнецовым в игре против ЦСКА, не позволит ему приехать в Новосибирск в феврале.
Евгений по-прежнему находится в списке травмированных, все соответствующие документы были направлены в КХЛ.
Желаем Жене здоровья и скорейшего возвращения в строй! Когда он будет на 100% готов, мы обязательно сообщим», – сказано в сообщении пресс-службы СКА.
Ротенберг перед «Локомотивом»: «В СКА вирус – заболели тренеры Соколов и Бохнер. Команда проходит такие сложности, но мы все вместе улучшаем детали»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий