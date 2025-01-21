Ротенберг перед «Локомотивом»: «В СКА вирус – заболели тренеры Соколов и Бохнер. Команда проходит такие сложности, но мы все вместе улучшаем детали»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Есть в команде вирус. Мы все проходим через это. У нас сильно заболел Максим Соколов, Дэниэл Бохнер, помощник по силовому катанию. Команда проходит такие сложности.
Мы улучшаем все вместе детали, играем впятером в атаке, много забиваем. У нас есть креатив, ребята раскрепощенные, много импровизируют в атаке, хорошие голевые комбинации, эффективные розыгрыши.
Важный фундамент – в первую очередь дисциплина. Также впятером играем в обороне. Это касается и наших нападающих, которые с учетом своего таланта, мастерства (а они мастера великие, может быть, в будущем они станут мировыми звездами, дай бог им удачи) обязаны здесь работать на команду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 3-й по броскам и проценту реализации в КХЛ. Армейцы идут на 7-м месте Запада и на 12-м во всей лиге
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