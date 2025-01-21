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Плющев о Демидове в НХЛ: «Спешить не надо, ему создали комфортные условия. Для СКА не проблема отпустить игрока за океан, Ротенберг – позитивный тренер в этом плане»

Владимир Плющев высказался о возможном отъезде Ивана Демидова в НХЛ.

19-летний форвард был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

В текущем сезоне он набрал 36 (15+21) очков в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 20».

«Могу сказать, что парень талантливый, без сомнений. Кроме того, командный человек, со своим видением игры, позитивный. Думаю, перспектива сложится у него хорошо.

Тем более ему создали комфортные условия в СКА. Тренерский штаб определил ему место в команде, подключают его к опытным игрокам, которые своими действиями и подсказками помогают ему развиваться.

Что касается поездки в НХЛ, спешить не надо. Тут лучше ехать готовым, чтобы адаптироваться в составе, сразу начать играть. Демидов – разумный парень. Когда созреет для НХЛ, ему подскажут.

В СКА обычно не бывает проблем с тем, чтобы отпустить игрока за океан, когда он изъявит такое желание. В этом плане Роман Ротенберг – позитивный тренер», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев об отставке Ротенберга: «Слухи необоснованны. Если тренер выигрывает, его целуют во все места, а при серии неудач начинают мешать со всем, чем только можно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
возможные переходы
logoМонреаль
logoИван Демидов
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