Скотти Боумэн оценил игру Матвея Мичкова и его шансы на «Колдер Трофи».

В текущем сезоне форвард «Филадельфии » набрал 33 (14+19) очка в 45 матчах при полезности «минус 11».

– Чья игра из двух ярких форвардов-новичков нравится вам больше – край Матвей Мичков из «Филадельфии» или центр Макклин Селебрини из «Сан-Хосе»? У кого больше шансов выиграть «Колдер Трофи»?

– Сложно сказать. Это будет хорошая гонка! «Филадельфия» хочет, чтобы Мичков стал двусторонним игроком, и ведет себя по отношению к нему достаточно строго. Матвей производит впечатление клатчера, игрока решающих моментов – недаром он в своем совсем молодом возрасте уже забросил несколько шайб в овертаймах.

Селебрини – еще моложе, его только этим летом выбрали первым номером на драфте, и он лишь один год играл на уровне колледжа, а во взрослом профессиональном хоккее – вообще ни дня. Но боже, он сразу попал в команду и делает уже много впечатляющих вещей!

– Вы верно заметили, что Джон Торторелла строг с Мичковым – сажает на периоды, а иногда и целые матчи, иногда даже говорит в его адрес жесткие публичные слова. Как вы думаете, это правильный способ, чтобы сделать 19-летнего парня звездой НХЛ?

– Как я уже сказал, тренер хочет видеть его двусторонним игроком, и это важно для хоккеистов НХЛ. Мичков станет лучше, если усвоит эти уроки. Одно дело – играть на уровне высоких стандартов в атаке, только когда у тебя есть шайба, и другое – также уметь ее отбирать и создавать возможности для атак своей команды. Ты не можешь думать только об очках.

Так что в долгосрочной перспективе Торторелла делает важную работу. Да, он тренер старой школы, но воспитал для НХЛ много хороших игроков, – сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн .

Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого – рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»