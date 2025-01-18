«Филадельфия» выиграла 4 из 5 последних матчей с общим счетом 20:10
«Филадельфия» выиграла 4 из 5 последних матчей с общим счетом 20:10.
Команда тренера Джона Тортореллы обыграла «Нью-Джерси» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Голами в составе «Филадельфии» отметились Матвей Мичков, Бобби Бринк и Трэвис Конекны.
«Флайерс» набрали 48 очков в 47 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке. На данный момент клуб идет на 11-м месте в таблице.
Для «Нью-Джерси» это поражение стало 3-м подряд. Клуб занимает 3-е место на Востоке с 58 баллами в 48 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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