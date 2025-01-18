«Филадельфия» выиграла 4 из 5 последних матчей с общим счетом 20:10.

Команда тренера Джона Тортореллы обыграла «Нью-Джерси» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Голами в составе «Филадельфии» отметились Матвей Мичков , Бобби Бринк и Трэвис Конекны .

«Флайерс» набрали 48 очков в 47 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке. На данный момент клуб идет на 11-м месте в таблице.

Для «Нью-Джерси » это поражение стало 3-м подряд. Клуб занимает 3-е место на Востоке с 58 баллами в 48 матчах.