Селебрини – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 85,2% голосов, Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й

The Athletic назвали Маклина Селебрини фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».

Приз ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе» получил 85,2% голосов в опросе авторов сайта. 18-летний канадец набрал 32 (13+19) очка в 36 матчах текущего сезона.

Второе место с 11,1% отдали защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону . Он лидирует в бомбардирской гонке новичков, имея в активе 37 (3+34) баллов за 45 игр.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял третью строчку, получив 3,6% голосов. У 20-летнего россиянина 33 (14+19) очка в 45 матчах.

Остальные новички не были отмечены в голосовании.

«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли по версии авторов The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Вашингтон» не получил голосов