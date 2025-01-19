Селебрини – фаворит в борьбе за «Колдер» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 85,2% голосов, Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й
The Athletic назвали Маклина Селебрини фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи».
Приз ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Сан-Хосе» получил 85,2% голосов в опросе авторов сайта. 18-летний канадец набрал 32 (13+19) очка в 36 матчах текущего сезона.
Второе место с 11,1% отдали защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону. Он лидирует в бомбардирской гонке новичков, имея в активе 37 (3+34) баллов за 45 игр.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял третью строчку, получив 3,6% голосов. У 20-летнего россиянина 33 (14+19) очка в 45 матчах.
Остальные новички не были отмечены в голосовании.
«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли по версии авторов The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Вашингтон» не получил голосов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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